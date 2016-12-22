Награждены отличившиеся железнодорожники

Награждены отличившиеся железнодорожники03.12.2016 11:37
АШХАБАД, 3 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 2 декабря Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов подписал указ о представлении к государственным наградам ряда сотрудников отрасли железнодорожного транспорта Туркменистана.
Юбилейной медалью "Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 25 ýyllygyna" награждены строители, принимавшие участие в возведении первой очереди Азиатского международного железнодорожного транспортного коридора – участка Атамырат-Ымамназар (Туркменистан) – Акина (Исламская Республика Афганистан).
ИП "ТУРКМЕНинформ"