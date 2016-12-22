Глава государства провел заседание правительства

АШХАБАД, 4 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 2 декабря Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел очередное заседание Кабинета Министров, организованное с целью обсуждения актуальных вопросов государственной жизни.

Главными темами встречи стали текущее положение дел в сельском хозяйстве, сферах промышленности, ТЭК, текстильной индустрии, транспорта и связи, ход подготовки к запланированным мероприятиям и праздничным датам, реализации градостроительной программы в Ашхабаде.

Отдельно был рассмотрен вопрос повышения эффективности использования аэропортов за счет предоставления льготных условий на оказание услуг зарубежным авиакомпаниям.

ИП "ТУРКМЕНинформ"