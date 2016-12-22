Туркменистан и Германия провели консультации по линии МИД

АШХАБАД, 4 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 2 декабря в Ашхабаде прошли межмидовские политические консультации между Туркменистаном и Федеративной Республикой Германия, в которых приняла участие пребывающая с визитом в Ашхабаде делегация внешнеполитического ведомства ФРГ во главе с уполномоченным по странам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии Андреасом Пешке.

Главными темами переговоров стали вопросы активизации туркмено-германского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах здравоохранения, науки и образования.

ИП "ТУРКМЕНинформ"