Туркменский лидер поздравил нового короля Таиланда

АШХАБАД, 5 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 4 декабря Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послание Его Величеству Маха Ваджиралонгкорн Бодиндрадебайаварангкуну с поздравлениями в связи с его восхождением на трон в качестве Короля Таиланда.

В своем послании глава государства передал от всего народа Туркменистана и себя лично теплые поздравления и заверения в дальнейшем развитии дружеских отношений между двумя странами.

ИП "ТУРКМЕНинформ"