Президент Туркменистана провел телефонный разговор с узбекским коллегой

АШХАБАД, 7 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 6 декабря Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел телефонный разговор с новым Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым.

В ходе беседы главы государств обсудили текущее состояние и актуальные вопросы развития туркмено-узбекского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах транспорта и связи.

ИП "ТУРКМЕНинформ"