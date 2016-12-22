Визит делегации МИД РФ в Ашхабад

АШХАБАД, 7 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Ашхабаде пребывает с визитом делегация Министерства иностранных дел Российской Федерации, прибывшая в Туркменистан во главе со статс-секретарем, заместителем министра иностранных дел России Григорием Карасиным.

6 декабря глава делегации российского внешнеполитического ведомства был принят президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым. В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной политики, выразили стремление к дальнейшему развитию межгосударственного сотрудничества по всему спектру направлений.

Также делегация МИД РФ приняла участие в политических консультациях со своими туркменскими коллегами. Консультации были организованы в соответствии с Программой сотрудничества между Министерствами иностранных дел Туркменистана и Российской Федерации.

ИП "ТУРКМЕНинформ"