Делегация БДИПЧ ОБСЕ посетила внешнеполитическое ведомство Туркменистана

АШХАБАД, 8 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 7 декабря в МИД Туркменистана была проведена встреча с прибывшей с визитом в Ашхабад делегацией Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) во главе со старшим советником по выборам Люсине Бадалян.

Целью визита делегации БДИПЧ ОБСЕ,которая также посетит национальный парламент, ведомство юстиции, Центральную комиссию по проведению выборов и референдумов, а также проведет встречи с представителями политических партий и общественных организаций, является ознакомление с ходом подготовки к предстоящим в феврале в Туркменистане выборам главы государства.

ИП "ТУРКМЕНинформ"