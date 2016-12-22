В Ашхабаде стартовал традиционный нефтегазовый форум

АШХАБАД, 8 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 7 декабря в Ашхабаде в Национальном выставочном центре начал работу 21-й международный форум "Нефть и газ Туркменистана-2016", организованный Государственным концерном "Туркменнефть" и Торгово-промышленной палатой Туркменистана.

В рамках ежегодного форума проводится 21-я международная выставка и научная конференция "Нефть и газ Туркменистана-2016", участников которых приветствовал Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов.

В мероприятих принимают участие представители отечественных и зарубежных компаний из 20 стран, специализирующихся в области добычи и переработки углеводородного сырья, представители правительственных и деловых кругов, эксперты в отрасли, которые собрались в туркменской столице, чтобы обсудить перспективы развития мирового, регионального и отечественного нефтегазового сектора, нефтегазоперерабатывающей и нефтехимической промышленности, вопросы внедрения в отрасли инновационных технологий.

ИП "ТУРКМЕНинформ"