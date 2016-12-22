Президент Туркменистана провел встречу с представителем американской компании

АШХАБАД, 8 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 7 декабря Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел встречу с вице-президентом компании "General Electric", президентом и главным исполнительным директораом компании в России и странах СНГ Рональдом Дж.Поллеттом.

Встреча была посвящена актуальным вопросам развития двустороннего сотрудничества и возможностям реализации новых совместных проектов в энергетической сфере.

ИП "ТУРКМЕНинформ"