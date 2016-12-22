Дашогуз готовится передать эстафету культурной столицы СНГ

ДАШОГУЗСКИЙ ВЕЛАЯТ, 8 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 7 декабря в Дашогузе торжества по случаю завершения миссии культурной столицы СНГ, которые завершили цикл мероприятий, направленных на популяризацию истории, достопримечательностей и культуры города, стартовавших 30 марта.

Завершились мероприятия торжественной церемонией и большим праздничным концертом во дворце "Рухыет". Эстафета культурной столицы была передана городу Гянджа (Азербайджан).

ИП "ТУРКМЕНинформ"