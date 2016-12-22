В Туркменбаши открыли новый флагшток для Государственного флага

БАЛКАНСКИЙ ВЕЛАЯТ, 9 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 8 декабря в Туркменбаши прошла торжественная церемония ввода в строй новой площади с флагштоком для Государственного флага Туркменистана.

Церемония была приурочена к приближающемуся празднованию Дня нейтралитета Туркменистана.

Высота флагштока составляет 100 метров, размеры Флага, поднятого на его вершину - 20 на 30 метров. Общая площадь комплекса составляет 3,34 гектара.

ИП "ТУРКМЕНинформ"