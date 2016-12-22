В Ашхабаде обсудили вопросы питания

В Ашхабаде обсудили вопросы питания09.12.2016 12:36
АШХАБАД, 9 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 8 декабря в Ашхабаде была проведена встреча по вопросам реализации Национальной программы здорового питания населения Туркменистана на 2013-2017 годы, организованная при участии Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).
В ходе мероприятия обсуждались вопросы, связанные с повышением качества жизни и улучшения здоровья населения, разработкой экологически чистых пищевых технологий и норм здорового питания, профилактикой заболеваний, развитием спорта, борьбой с ожирением и внедрением основ правильного питания.
ИП "ТУРКМЕНинформ"