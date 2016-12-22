В Туркменистане помилованы заключенные

АШХАБАД, 10 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 9 декабря Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны Гурбангулы Бердымухаммедов подписал указ о помиловании свыше 560 человек, среди которых иностранные граждане, отбывающих срок в местах заключения.

Амнистия приурочена к приближающемуся празднованию Дня нейтралитета Туркменистана и предусматривает освобождение от отбывания основного, а также дополнительного наказания.

ИП "ТУРКМЕНинформ"