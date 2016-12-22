С очередного заседания правительства Туркменистана

АШХАБАД, 11 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 9 декабря Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел очередное заседание Кабинета Министров, которое было посвящено подведению итогов социально-экономического развития страны в январе-ноябре текущего года и другим актуальным вопросам жизни государства.

В рамках мероприятия прозвучали отчеты вице-премьеров и ответственных руководителей о текущем положении дел во всех отраслях национальной экономики в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

По итогам заслушанных докладов глава государства объявил выговоры за неудовлетворительное состояние вверенных им отраслей руководителям экономическо-финансового, агропромышленного, топливно-энергетического, транспортно-коммуникационного, промышленного секторов народного хозяйства, хякимам 5 велаятов страны. Был освобожден от должности прокурор Ахалского велаята. Кроме того, туркменский лидер дал указание ускорить работы по составлению Земельного кадастра и подписал распоряжение о создании комиссии, которая призвана обеспечить устранение недостатков в сельском хозяйстве.

Также Президент подписал указ о предоставлении гражданства Туркменистана 1381 человеку, постоянно проживающим на территории страны, которые подавали соответствующие обращения.

Кроме того, глава государства подписал постановление об утверждении состава межправительственной туркмено-армянской комиссии по экономическому сотрудничеству с туркменской стороны.

ИП "ТУРКМЕНинформ"