Глава государства поздравил туркменистанцев с Днем нейтралитета

АШХАБАД, 12 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня в Туркменистане отмечается День нейтралитета, установленный 21 год назад в честь принятия страной статуса постоянного нейтралитета.

По этому случаю туркменистанцев и соотечественников поздравил Президент Гурбангулы Бердымухаммедов, в обращении которого говорилось:

"12 декабря 1995 года – это историческая дата, олицетворяющая высокий международный авторитет нашей страны и признание со стороны мирового сообщества проводимой нами политики гуманизма.



Это праздник, прославляющий многовековые традиции дружбы и добрососедства, способствующий повышению престижа нашей Отчизны, приверженной принципам мирного сосуществования, добра, гуманизма, приоритетности взаимовыгодного диалога с народами и государствами, направляющей свой выгодный геополитический и геоэкономический потенциал на обеспечение общечеловеческих интересов и развития.



Недавно состоялись исторические события, которые служат наглядным подтверждением высокого международного авторитета нашей страны, проводящей политику мира, дружбы и братства, а также огромного значения туркменского нейтралитета не только для нашей миролюбивой Отчизны, но и всего международного сообщества. Это – проведение в Ашхабаде под эгидой Организации Объединенных Наций Глобальной конференции по устойчивому транспорту, торжественное открытие участка Атамырат-Ымамназар-Акина Азиатского международного железнодорожного транспортного коридора, избрание Туркменистана председателем Энергетической Хартии.



Руководствуясь основополагающими принципами позитивного нейтралитета, Туркменистан проводит активную внешнюю политику в интересах народов региона и мира. Наша страна занимает достойное место на мировой арене, будучи привержена общепризнанным международно-правовым нормам, традициям взаимоуважения, равноправия, добрососедства и взаимовыгодного партнерства.



Мы уделяем особое внимание укреплению и углублению политических, экономических и культурных связей с такими авторитетными международными структурами, как Организация Объединенных Наций, Европейский Союз, Шанхайская Организация Сотрудничества, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Движение неприсоединения, Организация Исламского Сотрудничества, а также со многими государствами планеты.

Взаимодействие Туркменистана с ООН и ее специализированными учреждениями – Программой развития, ЮНЕСКО, Фондом народонаселения, Детским фондом, Всемирной организацией здравоохранения, Управлением по борьбе с наркотиками и преступностью, Региональным центром ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии – выходит на новый уровень развития, обогащаясь конструктивным содержанием.



В туркменской столице, широко известной как один из стабильно развивающихся городов планеты, построено и введено в эксплуатацию новое здание Представительства Организации Объединенных Наций, ведутся работы по созданию Регионального центра по технологиям, связанным с изменением климата в Центральной Азии и Каспийском бассейне. Все эти меры являются своеобразным символом надежного сотрудничества между Туркменистаном и ООН.



Правовой статус постоянного нейтралитета нашей страны, уверенно идущей по пути великих преобразований и прогресса, открывает широкие перспективы для взаимопонимания государств, сближения позиций, выработки новых моделей партнерских отношений.



В 2015 году Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций была повторно принята Резолюция "Постоянный нейтралитет Туркменистана", что явилось ярким свидетельством всесторонней поддержки со стороны международного сообщества миролюбивой политики нашей страны, основанной на гуманистических, добрососедских традициях человечества.



Будучи неизменно привержен принципам нейтралитета, Туркменистан и впредь будет последовательно проводить политику дружбы, добра и широкого международного сотрудничества, полностью отвечающую не только национальным приоритетам, но и интересам мирового сообщества, глобальным целям мира, безопасности и благополучия".

ИП "ТУРКМЕНинформ"