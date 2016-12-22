Выражены соболезнования народу Турции

АШХАБАД, 12 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 11 декабря Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послание Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану с выражением соболезнований по случаю террористического акта в Стамбуле, унесшего днем ранее множество человеческих жизней.

В своем послании глава Туркменистана осудил любые проявления терроризма и экстремизма, а также передал слова глубокого сопереживания и поддержки родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

ИП "ТУРКМЕНинформ"