Выражены соболезнования народу Египта

АШХАБАД, 13 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 12 декабря Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послание Президенту Арабской Республики Египет Абдель Фаттаху Эль-Сиси в связи с террористическим актом в Каире, унесшим множество человеческих жизней.

В своем послании глава государства осудил любые проявления терроризма и экстремизма, передал слова глубокого сопереживания и поддержки родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

ИП "ТУРКМЕНинформ"