В Туркменистане аккредитованы послы Ирландии и Европейского Союза

АШХАБАД, 13 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 12 декабря вновь назначенные Чрезвычайный и Полномочный Посол Ирландии Эдриан Макдэйд и глава делегации Европейского Союза Кристиан Бергер вручили свои верительные грамоты председателю Меджлиса Туркменистана Акдже Нурбердыевой, принявшей их по поручению главы государства.

В ходе проведенных встреч послы были ознакомлены с основными направлениями внутренней и внешней политики Туркменистана, а также состоялось обсуждение актуальных вопросов развития двустороннего сотрудничества по приоритетным направлениям.

Напомним, что до Эдриана Макдэйда главой ирландской дипмиссии в Туркменистане с апреля 2014 года являлся Оун О’Лири, а Кристиан Бергер сменит на посту Хансйорга Хабера.

ИП "ТУРКМЕНинформ"