В Туркменистане отметили День нейтралитета

АШХАБАД, 13 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 12 декабря в Туркменистане отметили 21-ю годовщину принятия страной статуса постоянного нейтралитета.

По этому случаю ранним утром в Ашхабаде состоялась церемония возложения цветов к Монументу нейтралитета Туркменистана, в которой принял участие Президент Гурбангулы Бердымухаммедов, затем в отеле "Йылдыз" был дан официальный праздничный прием, а вечером во Дворце совещаний состоялся большой праздничный концерт.

ИП "ТУРКМЕНинформ"