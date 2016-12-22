В Туркменистане отметили День нейтралитета

В Туркменистане отметили День нейтралитета13.12.2016 11:55
АШХАБАД, 13 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 12 декабря в Туркменистане отметили 21-ю годовщину принятия страной статуса постоянного нейтралитета.
По этому случаю ранним утром в Ашхабаде состоялась церемония возложения цветов к Монументу нейтралитета Туркменистана, в которой принял участие Президент Гурбангулы Бердымухаммедов, затем в отеле "Йылдыз" был дан официальный праздничный прием, а вечером во Дворце совещаний состоялся большой праздничный концерт.
ИП "ТУРКМЕНинформ"