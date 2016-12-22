Нефтяники Туркменистана отмечают профессиональный праздник

АШХАБАД, 14 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов поздравил работников нефтегазовой сферы и геологов страны с профессиональным праздником.

В обращении Президента говорится:

"В нефтегазовой отрасли – одной из стратегических сфер национальной экономики – за последние годы благодаря неустанному, самоотверженному труду нефтяников, газовиков и геологов достигнуты значительные успехи.



Туркменистан занимает одну из ведущих позиций в мире по запасам углеводородов. Поставив перед собой цель направить эти ресурсы также и на благо народов соседних государств, страна реализует ряд проектов международного значения.



Ведется масштабная работа по созданию крупных индустриальных комплексов и газопроводной инфраструктуры, освоению перспективных нефтегазовых месторождений.



Так, за последние годы открыты новые залежи "черного золота" на площадях Алтыгуйы, Кемер, Гарадашлы, расположенных на юго-западе страны. Весьма перспективными считаются и месторождения Узынада и Акпатлавук.



В числе весомых достижений последнего времени можно назвать прокладку газовых магистралей Туркменистан-Китай, Довлетабат-Серахс-Хангеран, "Восток-Запад", а также стартовавший проект строительства газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия.



Одной из важнейших задач, стоящих перед работниками нефтегазовой промышленности и геологии, Президент Туркменистана назвал бережное сохранение окружающей среды при сооружении трубопроводов. Добыча углеводородных ресурсов должна осуществляться в соответствии с высокими экологическими требованиями.

Гигантское месторождение "Галкыныш", которое вывело Туркменистан на одно из ведущих мест в мире по запасам природного газа, имеет для нашей страны огромное политическое и экономическое значение. Эта кладовая весьма перспективна и в контексте формирования экспортного маршрута поставок "голубого топлива" из нашей страны на Запад, в Европу.



Растет число зарубежных государств, проявляющих интерес к туркменским энергоносителям. Известные мировые компании и финансовые институты стремятся сотрудничать с нашими специалистами в этой сфере.



Мы уделяем особое внимание и вопросам переработки внутри страны природного газа и производству ценной продукции, пользующейся повышенным спросом на мировых рынках. Успешно продолжается строительство газохимических комплексов, заложенных в прошлые годы. Задействование таких комплексов по выпуску из туркменского природного газа самой востребованной продукции придаст мощный импульс индустриализации страны, диверсификации ее экономики.



В "Программе развития нефтегазовой промышленности Туркменистана на период до 2030 года" предусматривается реализация комплексных мер, направленных на дальнейшее повышение темпов производства, что неразрывно связано с обеспечением энергетической безопасности и устойчивого экономического развития в национальном, региональном и глобальном измерении".

ИП "ТУРКМЕНинформ"