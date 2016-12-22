В Ашхабаде обсуждены вопросы развития туркмено-американского сотрудничества

АШХАБАД, 15 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 14 декабря в Ашхабаде было проведено традиционное заседание Делового совета "Туркменистан-США", для участия в котором в Туркменистан прибыла представительная делегация правительственных и деловых кругов США.

Ежегодный форум был организован Министерством иностранных дел и Торгово-промышленной палатой Туркменистана совместно с посольством Соединенных Штатов Америки в Туркменистане с целью обсуждения актуальных вопросов развития межгосударственного сотрудничества в сферах экономики и торговли, ТЭК и энергетики, сельского хозяйства и производства продуктов питания, здравоохранения, науки, образования, высоких технологий.

ИП "ТУРКМЕНинформ"