Туркменский лидер поздравил главу правительства Италии

АШХАБАД, 15 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 14 декабря Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послание премьер-министру Итальянской Республики Паоло Джентилони Сильвери с поздравлениями по случаю его назначения на пост.

В своем послании туркменский лидер пожелал главе правительства Италии крепкого здоровья, счастья, а также успехов во всех делах и инициативах, направленных на прогресс и процветание дружественного итальянского народа.

ИП "ТУРКМЕНинформ"