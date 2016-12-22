Туркменский лидер будет баллотироваться на новый срок

АШХАБАД, 15 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 14 декабря в Ашхабаде состоялась конференция Демократической партии Туркменистана, посвященная предстоящим в феврале выборам на пост главы государства.

На заседании кандидатом от партии был выдвинут Гурбангулы Бердымухаммедов, действующий руководитель страны.

Напомним, что в соответствии с принятой в этом году на заседании Совета старейшин Туркменистана новой редакцией Конституции страны срок президентских полномочий увеличен с 5 до 7 лет.

15 декабря станут известны имена претендентов от Партии промышленников и предпринимателей, 17 декабря – от Аграрной партии.

Каждый кандидат должен будет собрать не менее 10 тысяч подписей избирателей для допуска к участию в выборах.

ИП "ТУРКМЕНинформ"