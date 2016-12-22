В Ашхабаде прошло чествование национальной сборной по джиу-джитсу

АШХАБАД, 15 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 14 декабря в Ашхабаде в Национальном институте спорта и туризма прошла торжественная церемония награждения членов национальной сборной Туркменистана по джиу-джитсу, занявших первое место в общекомандном зачете на завершившемся на днях в туркменской столице чемпионате Азии по джиу-джитсу.

Отличившихся спортсменов приветствовал Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов, чье поздравительное послание было зачитано на церемонии.

Далее победителям и призерам турнира (всего сборная завоевала 33 награды - 6 золотых, 9 серебряных и 18 бронзовых медалей) были вручены ценные подарки от имени главы государства.

ИП "ТУРКМЕНинформ"