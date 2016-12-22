В Ашхабаде обсуждают вопросы реализации стратегии противодействия терроризму

АШХАБАД, 15 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 14 декабря в Ашхабаде открылся трехдневный семинар на тему "Эффективное противодействие финансированию терроризма", посвященный вопросам реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН в Центральной Азии.

Мероприятие было организовано Целевой группой ООН по осуществлению контртеррористических мероприятий (ЦГОКМ) и Региональным центром ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА) при поддержке Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) и Европейского Союза для представителей подразделений финансовой разведки (ПФР), входящих в состав различных министерств и ведомств стран Центральной Азии, наблюдателей от заинтересованных стран, представителей соответствующих региональных и международных организаций и структур ЦГОКМ.

Главной целью серии семинаров является выработка и исполнение Совместного плана действий и проектов в области борьбы с финансированием терроризма, радикализацией и экстремизмом, обеспечения безопасности и управления границами.

ИП "ТУРКМЕНинформ"