В Туркменистане определен второй кандидат на выборы на пост главы государства

АШХАБАД, 16 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 15 декабря в Ашхабаде состоялось заседание Партии промышленников и предпринимателей Туркменистана, которое было посвящено предстоящим в феврале президентским выборам.

На встрече кандидатом от партии был выдвинут председатель правления АКБ "Рысгал" Аталыев Бекмырат Сахетмырадович.

Напомним, что днем ранее стало известно имя кандидата Демократической партии Туркменистана, им стал действующий глава государства Гурбангулы Бердымухаммедов. 17 декабря состоится выдвижение кандидата от Аграрной партии.

Для регистрации в Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов в Туркменистане каждый кандидат должен будет собрать не менее 10 тысяч подписей избирателей для допуска к участию в выборах, которые состоятся 12 февраля.

ИП "ТУРКМЕНинформ"