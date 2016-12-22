В Ашхабаде обсуждены вопросы обеспечения энергетической безопасности в Центральной Азии

АШХАБАД, 16 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 15 декабря в Ашхабаде завершила двухдневную работу региональная экспертная конференция "25 лет независимости: вопросы энергетической безопасности в Центральной Азии", организованная Министерством иностранных дел Туркменистана совместно с Бюро сотрудника НАТО по связи и взаимодействию со странами Центральной Азии, Посольством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Туркменистане и Королевским объединенным институтом оборонных исследований, RUSI (Великобритания) с целью обсуждения вопросов обеспечения энергетической безопасности в регионе и выработки общей стратегии противостояния угрозам современности.

В мероприятии приняли участие профильные специалисты, аналитики и эксперты из Туркменистана, Афганистана, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана.

ИП "ТУРКМЕНинформ"