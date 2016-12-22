Туркменистан и Польша провели в Ашхабаде консультации по консульским вопросам

АШХАБАД, 17 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 15 декабря во внешнеполитическом ведомстве Туркменистана были проведены туркмено-польские консультации по консульским вопросам на уровне руководителей консульских служб МИД Туркменистана и Республики Польша, для участия в которых в Ашхабад прибыла делегация во главе с заместителем директора Консульского департамента МИД Польши Мирославом Ставски.

Главной темой мероприятия стало обсуждение актуальных вопросов взаимодействия между консульскими службами двух стран.

ИП "ТУРКМЕНинформ"