Новый посол Соединенного Королевства прибыла в Туркменистан

АШХАБАД, 17 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Ашхабад прибыла для вступления в должность вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Сорхильда Мэри Вивиа Эботт-Уатт.

15 декабря новый глава британской дипмиссии в Ашхабаде посетила внешнеполитическое ведомство Туркменистана, а на следующий день вручила свои верительные грамоты Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедову.

В ходе проведенных встреч состоялось обсуждение актуальных вопросов развития межгосударственного сотрудничества, по таким приоритетным направлениям, как политика, экономика и торговля, ТЭК, бизнес, промышленность, культурно-гуманитарная сфера, высокие технологии, здравоохранение, спорт, туризм.

Сорхильда Мэри Вивиа Эботт-Уатт сменит в должности Санджая Вадвани Оби, который был аккредитован в Ашхабаде в декабре 2013 года.

ИП "ТУРКМЕНинформ"