С очередного заседания туркменского правительства

АШХАБАД, 18 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 16 декабря Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел очередное заседание Кабинета министров, которое было посвящено текущему положению дел в стране.

В ходе встречи были заслушаны отчеты руководителей национального парламента, ведомств внешней политики, экономики и торговли, ТЭК, химической промышленности, АПК, транспорта и связи, культуры, издательской деятельности, науки и образования.

Также были рассмотрены вопросы подготовки к приближающемуся празднованию Нового года и ход реализации градостроительной программы в Ашхабаде.

ИП "ТУРКМЕНинформ"