Глава Туркменистана выразил соболезнования народу Турции

АШХАБАД, 19 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 18 декабря Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послание Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану с выражением соболезнований по случаю террористического акта в городе Кайсери, унесшего множество человеческих жизней.

В своем послании глава Туркменистана передал слова искреннего сопереживания и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

ИП "ТУРКМЕНинформ"