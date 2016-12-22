Глава Туркменистана выразил соболезнования народу Турции

Глава Туркменистана выразил соболезнования народу Турции19.12.2016 11:37
АШХАБАД, 19 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 18 декабря Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послание Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану с выражением соболезнований по случаю террористического акта в городе Кайсери, унесшего множество человеческих жизней.
В своем послании глава Туркменистана передал слова искреннего сопереживания и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.
ИП "ТУРКМЕНинформ"