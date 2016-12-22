Посол Палестины завершает работу в Ашхабаде

АШХАБАД, 20 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 19 декабря завершающий свою миссию в стране Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Палестина Мохаммад Абдулла Таршахани посетил внешнеполитическое ведомство Туркменистана, где его принял министр иностранных дел Рашид Мередов.

В ходе встречи были подведены итоги развития межгосударственного сотрудничества за время пребывания посла в должности (с января 2014 года) и рассмотрены новые перспективы углубления туркмено-палестинских отношений.

ИП "ТУРКМЕНинформ"