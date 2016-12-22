Глава Туркменистан провел совещание с руководством регионов

АШХАБАД, 20 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 19 декабря Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел рабочее совещание по прямой видео-селекторной связи с хякимами велаятов и Ашхабада и рядом ответственных руководителей.

Совещание было организовано с целью обсуждения хода подготовки к приближающемуся празднованию Нового года, зимнему отопительному сезону, текущего положения дел в сельском хозяйстве и других вопросов.

ИП "ТУРКМЕНинформ"