В Ашхабаде обсуждены вопросы развития спортивного сотрудничества между странами СНГ

АШХАБАД, 20 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 19 декабря внешнеполитическое ведомство Туркменистана посетил прибывший в Ашхабад с рабочим визитом президент Международной конфедерации спортивных организаций Борис Рогатин. Его принял министр иностранных дел Рашид Мередов.

В ходе аудиенции стороны обсудили вопросы развития спортивного сотрудничества между странами СНГ и ход подготовки к предстоящим в 2017 году в Ашхабаде 5-м Азиатским играм в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

ИП "ТУРКМЕНинформ"