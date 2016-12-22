В столице Туркменистана обсуждены вопросы свободы вероисповедания

АШХАБАД, 20 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 19 декабря в Туркменском национальном институте демократии и прав человека при Президенте Туркменистана был проведен "круглый стол" на тему "Свобода вероисповедания и религиозные организации", организованный МИД Туркменистана совместно с ведомством юстиции страны.

В ходе мероприятия были обсуждены вопросы обеспечения прав граждан на свободу вероисповедания и регулирования деятельности религиозных организаций.

ИП "ТУРКМЕНинформ"