Новый посол Бангладеш прибыл в Туркменистан

АШХАБАД, 21 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 20 декабря вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Народной Республики Бангладеш (с резиденцией в Тегеране, Иран) Маджбур Рахман Бхуян вручил свои верительные грамоты председателю Меджлиса Туркменистана Акдже Нурбердыевой и посетил внешнеполитическое ведомство страны.

В ходе проведенных встреч стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах сельского хозяйства и текстильной индустрии, спорта, туризма, межпарламентского взаимодействия.

ИП "ТУРКМЕНинформ"