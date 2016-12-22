Постоянный координатор ООН в Туркменистане отбывает из Ашхабада

АШХАБАД, 21 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 20 декабря Постоянный координатор Организации Объединенных Наций Джасинта Барринс посетила внешнеполитическое ведомство Туркменистана в связи с завершением срока своего пребывания в должности.

В ходе встречи состоялось обсуждение текущего состояния и перспектив дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в сфере обеспечения прав человека, экологии и охраны окружающей среды, а также энергосбережения и альтернативных источников энергии.

Джасинта Барринс работала в Туркменистане с июля 2012 года.

ИП "ТУРКМЕНинформ"