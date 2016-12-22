Постоянный координатор ООН в Туркменистане отбывает из Ашхабада

Постоянный координатор ООН в Туркменистане отбывает из Ашхабада21.12.2016 12:18
АШХАБАД, 21 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 20 декабря Постоянный координатор Организации Объединенных Наций Джасинта Барринс посетила внешнеполитическое ведомство Туркменистана в связи с завершением срока своего пребывания в должности.
В ходе встречи состоялось обсуждение текущего состояния и перспектив дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в сфере обеспечения прав человека, экологии и охраны окружающей среды, а также энергосбережения и альтернативных источников энергии.
Джасинта Барринс работала в Туркменистане с июля 2012 года.
ИП "ТУРКМЕНинформ"