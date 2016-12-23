В Ашхабаде прошел велотурнир

АШХАБАД, 23 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 22 декабря в Ашхабаде состоялись трековые велосостязания в гонке на 200 метров с ходу, спринте, гонке преследования на дистанции 4 километра и гонке на выбывание.

В первой дисциплине лучший результат - 12,41 секунды - показал Акмырат Ходжагулыев из Мары.

В спринте первенствовал Инер Джумаев из Дашогуза.

В гонке преследования на 4 километра снова отличился Акмырат Ходжагулыев.

А в состязаниях на выбывание первым стал студент Национального института спорта и туризма Ыхлас Овезмырадов.

Победители соревнований войдут в национальную сборную Туркменистана и будут представлять страну на международных соревнованиях по трековой и шоссейной программам.

ИП "ТУРКМЕНинформ"