В Ашхабаде прошел велотурнир

В Ашхабаде прошел велотурнир23.12.2016 11:34
АШХАБАД, 23 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 22 декабря в Ашхабаде состоялись трековые велосостязания в гонке на 200 метров с ходу, спринте, гонке преследования на дистанции 4 километра и гонке на выбывание.
В первой дисциплине лучший результат - 12,41 секунды - показал Акмырат Ходжагулыев из Мары.
В спринте первенствовал Инер Джумаев из Дашогуза.
В гонке преследования на 4 километра снова отличился Акмырат Ходжагулыев.
А в состязаниях на выбывание первым стал студент Национального института спорта и туризма Ыхлас Овезмырадов.
Победители соревнований войдут в национальную сборную Туркменистана и будут представлять страну на международных соревнованиях по трековой и шоссейной программам.
ИП "ТУРКМЕНинформ"