Ответственные руководители представили отчеты главе государства

АШХАБАД, 25 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 23 декабря Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел заседание Кабинета Министров, на котором были рассмотрены актуальные вопросы государственной жизни.

В ходе встречи вице-премьеры и ответственные руководители отчитались о текущем положении дел в сферах ТЭК, животноводства и сельского хозяйства, промышленности, строительства, транспорта и связи, текстильной индустрии, производства продуктов питания, культуры и спорта, работе национального парламента, внешнеполитического ведомства.

ИП "ТУРКМЕНинформ"