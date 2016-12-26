Туркменский лидер направил соболезнования руководству РФ

АШХАБАД, 26 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 25 декабря Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послание Президенту Российской Федерации Владимиру Путину с выражением соболезнований по случаю катастрофы с самолетом Ту-154 Министерства обороны РФ, в которой погибло 92 человека.

В своем послании глава государства передал слова глубокого сопереживания и поддержки семьям, родным и близким погибших.

ИП "ТУРКМЕНинформ"