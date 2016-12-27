Глава государства провел совместное заседание правительства и Совета госбезопасности

Глава государства провел совместное заседание правительства и Совета госбезопасности27.12.2016 12:12
АШХАБАД, 27 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 26 декабря Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел совместное заседание Кабинета Министров и Государственного совета безопасности, которое также прошло при участии хякимов велаятов.
На заседании глава государства кратко подвел итоги уходящего года и подчеркнул важность запланированных на 2017 год мероприятий, после чего вице-премьеры, хякимы и ответственные руководители отчитались о текущем положении дел во вверенных им структурах.
В завершение встречи Президент подписал Постановление, предписав Государственной миграционной службе обеспечить реализацию мер, связанных со вступлением Туркменистана в Директорию открытых ключей Международной организации гражданской авиации.
ИП "ТУРКМЕНинформ"