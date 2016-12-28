В Ашхабаде обсудили вопросы развития спорта высших достижений

АШХАБАД, 28 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 27 декабря в Ашхабаде состоялся форум с участием членов правительства Туркменистана, депутатов национального парламента, сотрудников министерств и ведомств страны, представителей молодежи и общественных организаций.

Мероприятие было организовано в преддверии реализации объявленной на 2017 год в Туркменистане государственной программы "Год здоровья и воодушевленности" с целью обсуждения вопросов развития в стране спорта и спортивной инфраструктуры, чтобы создать все условия для достойного выступления туркменских спортсменов на международных соревнованиях, на которых они представляют честь страны.

ИП "ТУРКМЕНинформ"