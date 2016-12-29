Глава Туркменистана посетил новогоднее представление

АШХАБАД, 29 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 28 декабря Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов посетил Главную елку страны на площали перед центром "Алем", где принял участие в новогоднем представлении.

Глава государства посмотрел выступления юных артистов, после чего торжества продолжились в Торгово-промышленной палате Туркменистана, где также прошли танцевальные, музыкальные, театральные и цирковые представления, был организован творческий конкурс.

ИП "ТУРКМЕНинформ"