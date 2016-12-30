Глава государства принял участие в новогоднем приеме

АШХАБАД, 30 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 29 декабря Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов принял участие в новогоднем приеме в здании Торгово-промышленной палаты страны, где собрались члены правительства и другие официальные лица.

После просмотра организованного культурно-развлекательного шоу глава государства выступил с речью перед собравшимися, в которой обозначил достижения уходящего года и рассказал о задачах на наступающий, напомнив о важных запланированных мероприятиях и праздничных датах, а также пожелал всем туркменистанцам здоровья, сбывшихся надежд, удачи и больших успехов.

ИП "ТУРКМЕНинформ"