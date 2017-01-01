Туркменский лидер поздравил народ

АШХАБАД, 1 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов обратился к гражданам страны и соотечественникам с поздравлениями по случаю празднования Нового года.

В обращении главы государства говорится:

"Дорогие соотечественники!

Мой родной народ!



Завершается Год почитания наследия, преобразования Отчизны эпохи могущества и счастья. Провожая 2016 год, ознаменованный высокими достижениями в реализации программ, нацеленных на обеспечение интересов страны и народа, мы с большим воодушевлением встречаем год 2017, призванный вывести нашу Отчизну к новым вершинам прогресса.



Новый год по восточному календарю – Год курицы, которую туркмены считают одним из семи чудесных сокровищ. Так пусть Год курицы принесёт в каждую семью благополучие и изобилие!



В 2016 году была также проведена масштабная работа по развитию суверенной Отчизны, обогащению национальных ценностей. Возведено множество крупных объектов, призванных способствовать подъёму экономики нашей страны, реализующей политику "Государство – для человека!", повышению благосостояния народа.



В минувшем году мы ввели в эксплуатацию в Ашхабаде комплекс зданий Инженерно-технологического университета имени Огуз хана, Международный аэропорт, диспетчерский центр "Paýtagt" производственного объединения "Aşgabatenergo", ряд медицинских центров, а также мебельный комплекс в этрапе Ак бугдай Ахалского велаята, село Аба Аннаев в генгешлике "Кяризек" Геоктепинского этрапа, детский оздоровительный центр в городе Сердар Балканского велаята.



Состоялись церемонии открытия современных сёл и посёлков в этрапе имени С.А.Ниязова Дашогузского велаята, Карабекаулском этрапе Лебапского велаята и Марыйском этрапе Марыйского велаята. Среди сданных в эксплуатацию новостроек – коттеджный комплекс, яхт-клуб и пятизвёздочный отель в Национальной туристической зоне "Аваза".



А совсем недавно задействован ещё один крупный объект – участок Атамырат-Ымамназар-Акина, являющийся первой очередью Азиатского международного железнодорожного транспортного коридора.



В недрах благодатной туркменской земли содержатся богатейшие запасы природных ресурсов, которые мы стремимся направить на благо родного народа и всего человечества.



Наши мужественные земледельцы и в завершающемся году вырастили щедрый урожай пшеницы и хлопка. На харман Родины поступило более 1 миллиона 600 тысяч тонн отборной пшеницы и свыше 1 миллиона 100 тысяч тонн "белого золота".



Весомый вклад в наращивание экономического потенциала Отчизны вносят предприниматели. Неуклонно растёт производство импортозамещающей и конкурентоспособной экспортно-ориентированной продукции. Мы и впредь будем уделять большое внимание стимулированию этого сектора экономики, развитию малого и среднего бизнеса.



Дорогие соотечественники!

Мой родной народ!



В уходящем году осуществлены крупномасштабные преобразования, призванные вывести отечественную сферу здравоохранения на качественно новый уровень. Построены больницы и медицинские центры, отвечающие требованиям сегодняшнего дня.



Одной из архиважных задач является предоставление подрастающему поколению – нашему будущему – современного образования и воспитания, приложение всех усилий, чтобы молодёжь росла физически крепкой. В стране проводится эффективная работа для успешного решения этих задач.



Развитие науки, внедрение в производство её передовых достижений является действенным механизмом подъёма народного хозяйства. XXI век называют веком науки, ибо прогресс государства неразрывно связан с научным прогрессом. В данном контексте мы придаём особое значение реализации научно-технических и инновационных программ.



В прошедшем году кардинальные меры осуществлены и в сфере физкультуры и спорта. Успехи туркменских спортсменов на международных соревнованиях являются наглядным свидетельством результативности наших усилий. В следующем году мы с ещё большим размахом развернём деятельность по развитию массовой физкультуры и спорта.



В новом году в Ашхабаде состоятся V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам. Мы активизируем работу, нацеленную на проведение Азиады на высоком организационном уровне.



Уходящий год был весьма продуктивным для нашего нейтрального государства в плане международного сотрудничества. Уже в пятый раз наша страна была избрана вице-председателем сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций. Избрание Туркменистана в ряд специализированных учреждений и комиссий этой авторитетной Организации, а недавно – председателем Энергетической Хартии является огромной честью для нашего народа и государства.



Всё это – яркое подтверждение повышения международного авторитета нашего нейтрального государства, эффективности проводимой внешней политики. Будучи надёжным партнёром, мы будем неизменно развивать плодотворные отношения с Организацией Объединённых Наций.



Как известно, в сентябре нынешнего года мы на высоком уровне провели в Ашхабаде очередное заседание Совета старейшин, на котором была принята новая редакция Конституции Туркменистана. В соответствии с Основным Законом мы и в новом году продолжим уверенное продвижение по пути реформ и обеспечению прав и свобод граждан, успешную деятельность во благо страны и народа.



Уважаемые соотечественники!



В Год почитания наследия, преобразования Отчизны реализованы эффективные меры и по развитию культуры, обогащению национального достояния. Мы провели Неделю культуры в Марыйском велаяте. Эти акции стали своеобразным праздником многовекового национального духовного наследия и культуры. В новом году мы проведём Неделю культуры в нашей прекрасной столице – Ашхабаде.



Наша культурная политика привержена развитию дружественных и братских отношений с зарубежными странами, расширению сотрудничества в данной сфере. Ярким тому примером является объявление города Дашогуз культурной столицей Содружества Независимых Государств в 2016 году, организация взаимных Дней культуры в Туркменистане и зарубежных странах.



Расширяются братские связи и с тюркоязычными государствами. В нынешнем году представители дружественных государств активно участвовали в проведённых в нашей стране мероприятиях, а наши мастера искусств – в мероприятиях, организованных в тюркоязычных странах. Мы и впредь будем развивать эти отношения.



Уважаемые друзья!



Глубоко убеждён в том, что 2017 год, который мы встречаем с добрыми надеждами и пожеланиями, также станет годом прогресса, воодушевлённости и выдающихся достижений. В реализации в новом году программ и великих начинаний, ориентированных на обеспечение интересов страны и народа, рассчитываю на самоотверженный, усердный труд наших соотечественников.



В 2017 году мы проведём заседание Совета старейшин в Ахалском велаяте. На этом форуме будем совещаться с мудрыми старейшинами относительно пути дальнейшего развития страны, обеспечения благополучной и счастливой жизни народа, наметим актуальные задачи на перспективу.



Как я отметил на Совете старейшин, состоявшемся в этом году в Ашхабаде, 2017 год будет ознаменован крупными историческими событиями, среди которых первостепенное значение придаётся выборам Президента Туркменистана.



Впервые в них участвуют три политические партии Туркменистана – Демократическая партия, Аграрная партия и Партия промышленников и предпринимателей, что обеспечит высокий уровень проведения выборов на широкой альтернативной основе. Твёрдо уверен, что Президентские выборы будут способствовать росту социально-политической активности и зрелости наших граждан.



Как и ежегодно, мы и в новом году будем уделять особое внимание вопросу дальнейшего повышения социально-бытового уровня родного народа. Вновь увеличим размеры заработной платы, пенсий, государственных пособий и студенческих стипендий.



Мой родной народ!

Дорогие соотечественники!



В нынешнем году мы широко, ознаменовав крупными торжествами, отметили славный 25-летний юбилей независимости Родины. За четверть века наша страна прошла путь, равный тысячелетиям, получила признание в мире как одно из авторитетных государств, уверенно развивающегося в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах.



Уважаемые соотечественники!



Через считанные минуты мы вступим в новый год. Пусть 2017 год будет для нашей Отчизны и родного народа годом мира и процветания, благополучия и успехов!



Желаю всем в новом году крепкого здоровья, а каждой семье – согласия и изобилия!



С Новым, 2017 годом, дорогие соотечественники!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"