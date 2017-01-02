Новые поздравления для главы Туркменистана

АШХАБАД, 2 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов продолжает получать поздравительные послания от зарубежных коллег и партнеров по случаю наступления Нового года.

Поздравительные телеграммы направили премьер-министр Японии Синдзо Абэ, Президент Федеративной Республики Германия Иоахим Гаук и Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель, Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани, Президент Исламской Республики Афганистан Мохаммад Ашраф Гани и глава исполнительной власти ИРА доктор Абдулла Абдулла, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, Председатель Европейского Совета Дональд Туск, Президент Республики Польша Анджей Дуда, Президент Республики Латвия Раймондс Вейонис, Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад, Президент Южно-Африканской Республики Джейкоб Гедлейихлекиса Зума.

ИП "ТУРКМЕНинформ"