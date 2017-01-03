Глава Туркменистана выразил соболезнования в связи со стамбульским терактом

АШХАБАД, 3 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 2 января Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послание Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану с выражением соболезнований по случаю террористического акта в Стамбуле, унесшего в новогоднюю ночь множество человеческих жизней.

В своем послании туркменский лидер осудил любые проявления терроризма и экстремизма, передал слова глубокого сопереживания и поддержки родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

ИП "ТУРКМЕНинформ"