Заявление МИД Туркменистана относительно поставок газа в Иран

АШХАБАД, 4 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня внешнеполитическое ведомство Туркменистана распространило заявление, касающееся поставок туркменского газа в Иран.

В заявлении говорится:

"В последние дни в средствах массовой информации Ирана и других государств появились разноречивые сообщения, касающиеся туркмено-иранских отношений в газовой сфере. В некоторых из них речь идет о якобы "неожиданном и несоответствующим двустороннему соглашению" прекращении поставок туркменского природного газа в Иран с 1 января 2017 года. В других публикациях, наоборот, отмечается, что "Иран подписал с Туркменистаном контракт на поставки туркменского газа на 5 лет".



В этой связи Министерство иностранных дел Туркменистана заявляет, что подобного рода диаметрально противоположные по своему характеру и нелогичные по содержанию информационные вбросы не имеют под собой никаких оснований.



В действительности, начиная с декабря 1997 года, Туркменистан в соответствии с контрактом купли-продажи газа, осуществляет поставки газа в Иран, строго соблюдая при этом все условия двустороннего соглашения.



Вместе с тем, к сожалению, Национальная иранская газовая компания, начиная с 2013 года, не прилагает необходимых усилий для погашения своего долга за ранее поставленный в Исламскую Республику туркменский природный газ. В результате этого образовалась значительная задолженность иранской стороны, которая создает финансовые трудности для поддержания работы в штатном режиме газотранспортной инфраструктуры Туркменистана, ориентированной на поставки газа в Иран по долгосрочному контракту.



В течение 2016 года иранская сторона в официальном порядке была неоднократно информирована о складывающейся неблагоприятной ситуации в сфере газовых поставок и о возможном ограничении

поставок туркменского природного газа. При этом подчеркивалось, что задержка в выплате денежных средств, причитающихся Государственному концерну "Туркменгаз", работающему на принципах самоокупаемости и самофинансирования, может привести к технической остановке работы на газовых скважинах, компрессорных станциях, очистных установках и других элементах газовой системы Туркменистана, по которой природный газ поставляется в Иран. Одновременно, туркменская сторона внесла ряд предложений, нацеленных на оперативное решение возникших вопросов.



Однако, отсутствие позитивной реакции Национальной иранской газовой компании на конструктивные инициативы Туркменистана, ее пассивность в поиске вариантов взаимоприемлемого решения привели к вынужденному ограничению поставок туркменского природного газа в Иран с 1 января 2017 года.



Министерство иностранных дел Туркменистана, заявляя о вышесказанном, подчеркивает, что любые попытки политизации этого вопроса, от кого бы они ни исходили, будут расцениваться как недружественные по отношению к Туркменистану действия и немедленно опровергаться туркменской стороной".

ИП "ТУРКМЕНинформ"