МИД Туркменистана опубликовал очередное заявление по газовому вопросу с Ираном

АШХАБАД, 5 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Министерство иностранных дел Туркменистана распространило очередное заявление, касающееся экспорта туркменского газа в Иран.

"В связи с информацией, размещенной на официальном веб-сайте Национальной иранской газовой компании (НИГК), Министерство иностранных дел Туркменистана отмечает следующее.



Сообщение НИГК, которое носит тенденциозный и необъективный характер, рассматривается нами как попытка ввести всех в заблуждение относительно вопроса, связанного с погашением задолженности Компании перед туркменской стороной.



В частности, утверждения о якобы имевших место нарушениях контракта со стороны Государственного концерна "Туркменгаз", связанных с качеством и объемами поставляемого газа, не соответствуют действительности.



На самом деле, в ходе реализации Контракта на поставку туркменского природного газа в Иран со стороны НИГК отмечались неоднократные нарушения принятых ею на себя обязательств. Так, несмотря на то, что одним из главных условий Контракта является принцип "take or pay" - "бери или плати", Национальная иранская газовая компания в течение ряда лет в значительных объемах не обеспечивала выборку законтрактованного газа. При этом, Компания не представляла туркменской стороне никаких финансовых компенсаций.



Голословными и эмоциональными являются и односторонние заявления НИГК о проведенных "многочасовых безрезультатных переговорах".



В этой связи следует подчеркнуть, что именно по инициативе туркменской стороны в регулярном режиме проводятся встречи, консультации и переговоры с представителями министерства нефти Ирана и НИГК. В этом процессе туркменская сторона не раз выходила с конкретными предложениями, нацеленными не только на решение возникающих вопросов, связанных с поставками газа по долгосрочному Контракту, но и касающимися расширения туркмено-иранского сотрудничества в газовой сфере. Благодаря такому конструктивному подходу туркменской стороны стало возможным достижение результатов по актуальным темам газового партнерства между Туркменистаном и Ираном.



Примером информационного пассажа служит и замечание компании о том, что "вмешательство Министерства иностранных дел Туркменистана в правовой спор между двумя компаниями является нарушением Контракта".



В этом случае никакого нарушения быть не может по определению, так как подобного рода вопросы не прописываются в коммерческих соглашениях или контрактах. И вместе с тем общеизвестно, что одной из главных задач внешнеполитического ведомства любого государства является защита интересов страны (в том числе и экономических), прав ее граждан и юридических лиц. Именно с этих позиций следует понимать активность МИДа Туркменистана в освещении вышеуказанной проблематики".

ИП "ТУРКМЕНинформ"