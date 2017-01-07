Состоялось первое заседание правительства Туркменистана в новом году

АШХАБАД, 7 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 6 января Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел заседание Кабинета Министров, первое в наступившем году.

Главными темами повестки дня стали текущее положение дел в сферах торговли и экономики, ТЭК, промышленности, сельского хозяйства, транспорта и связи, ход реализации градостроительной программы в Ашхабаде и подготовки к запланированным мероприятиям и праздничным датам, в том числе, 5-м Азиатским играм в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

ИП "ТУРКМЕНинформ"